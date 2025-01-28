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Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Нижньосироватська, Юнаківська та Садівська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи). 

Нижньосироватська громада: відбулася атака БпЛА (3 вибухи). Внаслідок падіння уламків пошкоджено нежитлові приміщення. 

Садівська громада: відбулася атака БпЛА ( 1 вибух).

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 4 ворожих “Шахеда”.

Зазначимо, загалом Сили ППО вночі збили над Україною 65 ворожих безпілотників. Ще 28 – локаційно втрачені. Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Є руйнування.

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