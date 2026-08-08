На шляху до «нейтральних» тенісисток. Як справи у Світоліної і Костюк на «тисячнику» в Торонто

Вони вже здобули по дві перемоги на WTA 1000 у Торонто й перебувають за крок від матчу з «нейтральними» тенісистками у чвертьфіналі. Як українки стартували на турнірі, з ким зіграють в 1/8 фіналу і хто з них уже скоро може зіграти з подружкою білоруського диктатора Аріною Соболенко – в прев'ю на LB.ua.

На відміну від травневих Мадрида й Рима , в Торонто Марта й Еліна грають на харді – твердому акриловому покритті. Тим приємніші результати українок, адже це свідчить не про звикання до певного покриття, а про вихід на пік форми перед останнім мейджором сезону – US Open.

Еліна Світоліна і Марта Костюк цьогоріч уже розбалували українських уболівальників яскравими перемогами, зокрема у фіналах турнірів серії WTA 1000, але зупинятися не планують. Цього разу обидві українки вже двічі перемогли й пройшли до 1/8 фіналу «тисячника» в Торонто, Канада.

Форма українок

Марта Костюк (WTA №11) і Еліна Світоліна (WTA №9) підходили до «тисячника» в Торонто в абсолютно протилежному настрої, якщо брати до уваги останні результати тенісисток. Марта розпочинала свій перший хардовий турнір у другій частині сезону з 21 перемогою в останніх 23 поєдинках. Ба більше, вона дійшла до півфіналів двох Грендслемів поспіль – Ролан Гаррос і Вімблдону. Ніколи раніше вона таких результатів не демонструвала, тож можна впевнено сказати, що нині Марта перебуває в найкращій формі у кар'єрі, бо цифри не брешуть.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Марта Костюк

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Еліна натомість стартувала на харді після низки необов'язкових поразок. Її ґрунтовий сезон обірвався в чвертьфіналі Ролан Гаррос, де дорогу перегородила якраз Костюк. Далі була сенсаційна поразка співвітчизниці Дар'ї Снігур у першому колі Вімблдону, а на WTA 500 у Вашингтоні Світоліна зупинилася в чвертьфіналі, вдруге за сезон програвши філіппінці Александрі Еалі. Тож, очевидно, Світоліна приїхала в Торонто з мотивацією перервати серію невдалих результатів.

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Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна виступає на US Open-2025

Водночас варто зауважити, що саме Еліна з них двох має кращу статистику як на Canadian Open – «тисячнику», який проходить або в Торонто, або в Монреалі, – так і на хардовому мейджорі US Open. Світоліна була чемпіонкою Canadian Open у 2017 році, а в 2019-му доходила до півфіналу американського мейджора. Марта ж свій найкращий теніс на харді демонструвала минулоріч, коли дійшла до чвертьфіналу Canadian Open і 1/8 фіналу US Open.

Дорога до 1/8 фіналу

WTA 1000 у Торонто в серпні цього року обидві тенісистки розпочали зі стадії 1/32 фіналу (друге коло). Еліна Світоліна у надважкому матчі в трьох сетах майже за три години перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (WTA №63).

Еліна Світоліна – Джессіка Бузас Манейро – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4

Фото: EPA/UPG Українка Світоліна під час подачі

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У третьому колі вона розібралася з ексросіянкою Анастасією Потаповою (WTA №27), яка наприкінці 2025 року змінила громадянство на австрійське. На щастя, це її не врятувало, а Еліна вкотре підтвердила свій статус непереборного випробування для російських тенісисток.

Еліна Світоліна – Анастасія Потапова – 6:1, 6:1

Паралельно з Еліною свої перемоги кувала Марта. Відзначимо, що вона здобула їх дещо спокійніше за першу ракетку України. Зокрема, у другому колі Марта після важкого тай-брейку каменя на камені не залишила від канадійки Кетрін Себов (WTA №229).

Марта Костюк – Кетрін Себов – 7:6 (7:4), 6:0

Фото: EPA/UPG Емоції Марти Костюк під час матчу

У третьому колі Костюк уперше обіграла непросту американку Медісон Кіз (WTA №23). Це була третя очна зустріч тенісисток.

Марта Костюк – Медісон Кіз – 6:3, 6:1

Тепер без прохідних

Чим далі – тим складніші суперниці в українок. Попереду – матчі 1/8 фіналу, де прохідних опоненток уже не буде. З огляду на турнірну сітку ці матчі у випадку перемоги фактично стануть підготовкою до наступних викликів.

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Марта Костюк зіграє з експершою ракеткою світу Ігою Швьонтек з Польщі (WTA №8).

Фото: EPA/UPG Костюк і Швьонтек після гри

Суперницю українки двічі представляти не потрібно. Окрім того, саме полька лідирує в очних протистояннях із Мартою: лише один із чотирьох матчів тенісисток завершився перемогою української тенісистки. Важливо, що ця перемога відбулася цього року на Ролан Гаррос (7:5, 6:1). Тож можна очікувати, що Костюк підійде до гри зі Швьонтек спокійнішою, ніж зазвичай, бо вже знає, як перемагати цю суперницю.

Про це Костюк розповідала після переможного матчу в Парижі. За її словами, минулі матчі проти Іги вона програла ще до виходу на корт.

Щоправда, на харді статистика поки не на боці Марти: обидва їхні поєдинки на цьому покритті – у півфіналі Індіан-Веллса та третьому колі Цинциннаті 2024 року – залишилися за полькою, причому українка не взяла в них жодного сету.

Фото: EPA/UPG Костюк цілує кубок

Окремо відзначимо, що Марта підходить до цього матчу чи не в найкращій формі в кар'єрі, якщо брати до уваги її виступи останніх місяців, включно з двома мейджорами, на чому в розмові з LB.ua наголошував тенісний функціонер Юрій Сапронов.

Якщо Марта зможе вдруге обіграти Ігу, то в чвертьфіналі протистоятиме або американці Джессіці Пегулі (WTA №3), або «нейтральній» росіянці Діані Шнайдер (WTA №17).

Еліна ж у своєму матчі зіграє з американкою Амандою Анісімовою (WTA №10). Цікаво, що рік тому тенісистки вже зустрічалися на Canadian Open в 1/8 фіналу змагань. Американка тоді підходила до матчу в статусі фіналістки Вімблдону, але це не завадило Світоліній розправитися з нею менш як за півтори години – 6:4, 6:1. Загалом тенісистки зустрічалися 5 разів, в активі українки 4 перемоги.

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Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час гри

Після останнього очного матчу Еліна відзначала, що Анісімова має сильну подачу й результативно діє за умови двох-трьох ударів під час розіграшу. Якщо ж він затягується, то в Анісімової виникають проблеми. А це якраз те, що треба для Світоліної, яка неодноразово упродовж кар'єри доводила, що з бійцівськими якостями у неї все гаразд.

У випадку перемоги вони їй знадобляться. Якщо Еліна пройде далі, то в чвертьфіналі зіграє проти переможниці пари «нейтралів» – білоруски Аріни Соболенко (WTA №1) і росіянки Єкатеріни Александрової (WTA №19).

Дербі не раніше півфіналу

А якщо обидві українки зможуть перемогти і в чвертьфіналах, то знову зустрінуться між собою. Бо якщо не щастить із жеребом, то не щастить…

Фото: EPA/UPG Марта Костюк і Еліна Світоліна після гри

До цього ще далеко, нині – крок за кроком. Обидві українки мають усі шанси вийти у чвертьфінали. Поєдинок Костюк стартує сьогодні, 8 серпня, орієнтовно о 19:30 за Києвом, а Світоліної – о 3:30 9 серпня.