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Спекотна та суха погода спричинила у Канаді понад 900 лісових пожеж

Полум’я охопило у країні близько 3 мільйонів гектарів землі. 

Спекотна та суха погода спричинила у Канаді понад 900 лісових пожеж
Низку пожеж ще не контролюють
Фото: EPA/UPG

Нещодавня спекотна та суха погода в Канаді спричинила понад 900 лісових пожеж у всій країні. 

Про це повідомляє The Guardian.

Станом на середу полум’я охопило близько 3 мільйонів гектарів землі. 

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Пожежі спалахнули в кількох провінціях, найгірша ситуація в Онтаріо та на Північно-Західних Територіях. Низку пожеж ще не контролюють.

У постраждалих регіонах зафіксували погіршення якості повітря. Вітер відніс дим від лісових пожеж до США та навіть через Атлантику до Північної Європи. 

Ризик нових займань залишається високим, оскільки Північна Америка входить у пік пожежонебезпечного сезону.

Аномальна спека серед зими в Аргентині 

Тим часом у місті Сальта в Аргентині в суботу було зафіксовано найвищу в історії мінімальну нічну температуру: стовпчики термометрів не опускалися нижче 26°C. Цей показник особливо аномальний, оскільки в Аргентині розпал зими, а середня нічна мінімальна температура в Сальті становить близько 3°C.

Цей процес відомий як ефект Фена – явище, яке відбувається на підвітряному боці гірських хребтів у всьому світі. Однак інтенсивність, яку спостерігали в Сальті минулих вихідних, була незвичайною. Одним із чинників міг бути стрімкий розвиток Ель-Ніньйо у східній частині Тихого океану, через який повітряна маса була теплішою за норму ще до того, як опустилася на місто.

Новий тайфун у Тихому океані

В інших регіонах зміцнення Ель-Ніньйо має посилити активність тайфунів у західній частині Тихого океану. 

У вівторок утворився тропічний шторм низького тиску під номером 11, який до вечора четверга на північ від Філіппін переріс у тропічний шторм “Ноул”.

За прогнозами, найближчими днями шторм посилиться до тайфуну і, рухаючись між Філіппінами та Тайванем, у неділю вранці за місцевим часом зійде на південно-східне узбережжя Китаю як шторм 1-ї категорії.

  • Через лісові пожежі в Європі евакуюють десятки тисяч людей. Іспанія оголосила надзвичайну ситуацію, Франція активувала захисний механізм ЄС. Загинуло двоє рятувальників у Франції та один в Італії.
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