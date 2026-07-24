У Мексиці застрелили мера, який пережив замах у січні

З 2006 року у країні вбили майже 100 міських голів.

У мексиканському штаті Морелос застрелили мера, який пережив попередню спробу вбивства на початку цього року.

Про це повідомляє The Guardian.

Він став 14-м мером, якого вбили з жовтня 2024 року, коли Клаудія Шейнбаум стала президентом.

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Валентін Лавін Ромеро, який представляв Зелену партію – союзницю керівної лівої партії “Морена”, отримав поранення наприкінці січня, коли кілери стріляли у нього на АЗС на автомагістралі.

Цього разу нападники серед білого дня зайшли до мерії Темоака поблизу Мехіко, застрелили Лавіна Ромеро та втекли на мотоциклі. Влада ще не встановила мотив або підозрюваних.

З 2006 року, коли тодішній президент Феліпе Кальдерон залучив військових для боротьби з організованими злочинними угрупованнями країни, у Мексиці вбили майже 100 мерів.

Муніципальний рівень влади є найменш захищеною ланкою держави, де кримінальні угруповання шукають домовленостей із посадовцями для зміцнення контролю над територією та місцевим бізнесом.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що сам Лавін Ромеро нібито мав зв'язки з місцевими злочинними угрупованнями. Його тещу, колишню скарбницю муніципального уряду, заарештували у вересні 2025 року за ймовірні зв'язки з бандою “Лос Апарісіо” та причетність до викрадень людей.