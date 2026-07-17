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Потужний землетрус магнітудою 7,3 сколихнув узбережжя Мексики та Гватемали

У регіоні оголосили загрозу цунамі.

Потужний землетрус магнітудою 7,3 сколихнув узбережжя Мексики та Гватемали
Фото: USGS Image

17 липня біля узбережжя мексиканського штату Чіапас, поруч із кордоном Гватемали, стався сильний землетрус магнітудою 7,3. 

Епіцентр підземних поштовхів був у Тихому океані на глибині близько 15 кілометрів, передає Euronews

Через загрозу небезпечних хвиль у радіусі 300 кілометрів влада оголосила попередження про цунамі.

Цей землетрус відчули на величезній території — від півдня Мексики до Сальвадору. У багатьох містах люди панічно евакуювалися з будівель. Наразі місцева влада не зафіксувала жертв чи серйозних руйнувань. За даними Геологічної служби США, головному поштовху передував інший, слабший землетрус, який стався трохи далі в океані.

Жителів прибережних районів закликали не підходити до води через ризик сильних течій та можливих підтоплень.

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