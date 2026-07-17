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Трамп у зверненні до нації анонсував оприлюднення документів розвідки про фальсифікації виборів

Глава держави стверджує, що виборча система США "зламана і вразлива".

Трамп у зверненні до нації анонсував оприлюднення документів розвідки про фальсифікації виборів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у телевізійному зверненні до нації заявив, що його адміністрація розпочинає публікацію документів розвідки, які свідчать про "жахливу ситуацію з безпекою виборів".

Як пише The Guardian, глава держави переконує, що розвідувальні служби виявили критичні вразливості у виборчих системах і можливість для ворогів Америки - серед яких Трамп назвав Китай, Росію і Північну Корею - втручатися у волевиявлення.

Республіканець звинуватив представників "глибинної держави" (deep state), серед яких нібито є "дуже відомі особистості", у намаганні приховати масштаб фальсифікацій, ініційованих Китаєм. За словами Трампа, у 2020 році було здійснено "найбільший витік інформації про виборців в історії".

Президент вимагає від Конгресу ухвалення ініційованого ним законопроєкту "про порятунок Америки", який робить доступ виборців до процесу голосування набагато складнішим. Він також хоче практично заборонити надсилання бюлетенів поштою, яке є популярним засобом волевиявлення у штатах, де традиційно сильною є підтримка Демократичної партії.

Трамп і раніше неодноразово робив заяви про "вкрадені" у нього вибори 2020 року, коли він поступився Джо Байдену. У листопаді у США мають відбутися проміжні вибори до Конгресу, на яких республіканці ризикують втратити контроль над Сенатом і Палатою представників.

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