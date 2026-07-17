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В Італії оголосили вироки відповідальним за падіння мосту у Генуї

Трагедія 2018 року забрала життя 43 людей.

В Італії оголосили вироки відповідальним за падіння мосту у Генуї
Обвал мосту Моранді у 2018 році
Фото: EPA/UPG

Суд в Італії визначив покарання для 57 посадовців, причетних до падіння мосту Моранді в Генуї у серпні 2018 року, через що загинули 43 людини.

Як пише BBC, 12-річний тюремний термін отримав тодішній очільник оператора італійських автомобільних доріг Aspi Джованні Кастелуччі. Ще один з керівників організації Мікеле Донферрі Мітеллі проведе за ґратами 11 років.

Загалом 32 людини були визнані винними у злочинній халатності та невиконанні своїх службових обов'язків, що призвело до жертв. Слідство змогло довести, що компанія-оператор знала про необхідність ремонту застарілого мосту, але постійно відкладала роботи і водночас не попередила водіїв про небезпеку.

Чимало посадовців отримали менше 2 років ув'язнення, а загалом прокуратура залишилася незадоволеною вироками, оскільки вимагала для винних жорсткішого покарання.

 

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