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Нижня палата парламенту Італії підтримала реформу виборчої системи країни, яка є пріорітетом Мелоні

Реформа передбачає виділення додаткових місць переможцям виборів для забезпечення стабільної більшості в парламенті. Опоненти вважають, що нова система дасть несправедливу перевагу лідеру перегонів.

Нижня палата парламенту Італії підтримала реформу виборчої системи країни, яка є пріорітетом Мелоні
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Нижня палата парламенту Італії схвалила законопроєкту про реформу виборчої системи в Італії, який є одним з головних законодавчих пріоритетів прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У четвер законодавці 217 голосами “за” ( 152 “проти”) підтримали реформу. Реформа передбачає виділення додаткових місць переможцям виборів для забезпечення стабільної більшості в парламенті.

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Тепер законопроєкт передадуть на розгляд Сенату.

Мелоні нещодавно програла референдум щодо судової реформи, наступного року на неї чекаю потенційно складні вибори. Прем'єрка ініціювала зміну виборчої системи після того, як соцопитування показали, що на наступних виборах її політсилі буде важко отримати більшість у Сенаті.

За її словами, зміни призведуть до формування стабільніших урядів. Опоненти натомість вважають, що нова система дасть несправедливу перевагу лідеру перегонів.

Уряд програв голосування на початку цього тижня щодо поправки до законодавства, що ставить під сумнів прийняття реформи.

Мелоні перебуває під тиском через зростання популярності партії “Національне майбутнє”  – ультраправого відгалуження “Ліги”, яка сама є партнером в урядовій коаліції. Партію очолює Роберто Ванначчі

Нова партія стрімко зростає в рейтингах і переманює депутатів від влади. Мелоні розглядає проведення виборів уже у квітні, щоб зупинити падіння популярності своєї коаліції.

Проте сьогоднішній результат показує, що очільниця уряду зберегла владу і має достатню підтримку – попри ознаки незгоди всередині своєї коаліції. Це також дасть Мелоні шанс закріпити підтримку перед загальними виборами наступного року.

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