Колишній народний депутат VIII скликання обвинувачується у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн.

Цього тижня за запитами Офісу Генерального прокурора Німеччина та Італія передали Україні двох осіб, яких підозрюють в багатомільйонних економічних злочинах.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

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Він зазначив, що підозрювані роками намагались уникнути відповідальності за скоєне.

З Німеччини екстрадували колишнього народного депутата України VIII скликання. Він обвинувачується у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн грн.

За даними слідства, ще у 2017 році за його участі через брокерські компанії було проведено 71 циклічну операцію з облігаціями внутрішньої державної позики. У такий спосіб вдалось легалізувати 19,8 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

З Італії екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту підприємства.

Слідство підозрює посадовця у розтраті коштів підприємства та його акціонера, а також у використанні підроблених документів для отримання кредиту в іноземному банку. Загальна сума завданих збитків становить майже 944 тисячі доларів.

"Сьогодні обидва вже в Україні. Один постане перед судом, щодо іншого триває досудове розслідування", - зазначив Кравченко.