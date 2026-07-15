"Ворог вкотре атакував Одесу. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Наслідки ворожого удару уточнюються", – зазначає він.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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