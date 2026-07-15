Російські війська атакували інфраструктуру Одеси, наслідки удару уточнюються.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог вкотре атакував Одесу. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Наслідки ворожого удару уточнюються", – зазначає він.
На місці удару працюють всі відповідні служби.
- Вранці середи армія Росії вдарила по Одесі. Є загиблі й поранені, пошкоджено багатоповерхівку. Відомо про трьох загиблих і вісьмох поранених.