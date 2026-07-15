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Росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Одесі

На місці працюють всі відповідні служби.

Росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Одесі
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Російські війська атакували інфраструктуру Одеси, наслідки удару уточнюються.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вкотре атакував Одесу. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Наслідки ворожого удару уточнюються", – зазначає він.

На місці удару працюють всі відповідні служби.

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