Командир «Хартії» отримав звання Героя України

Командир корпусу «Хартія» Ігор «Корнет» Оболєнський отримав звання Героя України.
Про це повідомила пресслужба «Хартії».
Найвищу державну нагороду командиру присвоїв президент України під час урочистостей до Дня Української Державності.
Також Зеленський вручив орден «Золота Зірка» матері полеглого військовослужбовця з Івано-Франківщини Тараса Шпука.
Хто такий Ігор Оболєнський
- Від 2014 року Оболєнський служив в артилерійській бригаді ЗСУ та спецпідрозділі «Омега». У 2015 році став командиром 1-го батальйону бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях за Краматорськ і Слов'янськ.
- У 2019 року звільнився зі служби і перейшов у бізнес.
- З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну знову на фронті. 20 березня 2023 року призначений командиром 13-ї бригади оперативного призначення.
- 15 квітня 2025 року призначений командиром корпусу НГУ.
Хто такий Тарас Шпук
- Уродженець Івано-Франківщини. Брав участь у Революції гідності. У 2014 році долучився до війська, боронив Україну у 131 окремому розвідувальному батальйоні, передає «Суспільне».
- З 2019 року почав працювати у фонді "Повернись живим", займався розвитком ветеранського руху, а також був тренером і суддею на "Іграх нескорених".
- З лютого 2022 року допомагав українським військовим, займався комунікацією з підрозділами, доставляв необхідне майно і техніку. У листопаді 2023 року Шпук пішов з фонду служити у військовій розвідці. Мав звання сержанта ГУР.
- загинув 17 вересня 2025 року під час бойового завдання неподалік Родіонівки Шосткинського району Сумської області у складі групи спецпризначення.