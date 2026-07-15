Командир «Хартії» отримав звання Героя України

Хто такий Ігор Оболєнський

Також Зеленський вручив орден «Золота Зірка» матері полеглого військовослужбовця з Івано-Франківщини Тараса Шпука.

Найвищу державну нагороду командиру присвоїв президент України під час урочистостей до Дня Української Державності.

Про це повідомила пресслужба «Хартії» .

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