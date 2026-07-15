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Командир «Хартії» отримав звання Героя України

Також "Золоту Зірку" передали матері загиблого військовослужбовця Тараса Шпука.

Командир «Хартії» отримав звання Героя України
Герой України – найвища державна нагорода.
Фото: 5.ua

Командир корпусу «Хартія» Ігор «Корнет» Оболєнський отримав звання Героя України.

Про це повідомила пресслужба «Хартії».

Найвищу державну нагороду командиру присвоїв президент України під час урочистостей до Дня Української Державності.

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Ігор Оболєнський
Фото: Хартія"
Ігор Оболєнський

Також Зеленський вручив орден «Золота Зірка» матері полеглого військовослужбовця з Івано-Франківщини Тараса Шпука.

Тарас Шпук
Фото: savelife.in.ua
Тарас Шпук

Хто такий Ігор Оболєнський

  • Від 2014 року Оболєнський служив в артилерійській бригаді ЗСУ та спецпідрозділі «Омега». У 2015 році став командиром 1-го батальйону бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях за Краматорськ і Слов'янськ.
  • У 2019 року звільнився зі служби і перейшов у бізнес. 
  • З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну знову на фронті. 20 березня 2023 року призначений командиром 13-ї бригади оперативного призначення.
  • 15 квітня 2025 року призначений командиром корпусу НГУ.

Хто такий Тарас Шпук

  • Уродженець Івано-Франківщини. Брав участь у Революції гідності. У 2014 році долучився до війська, боронив Україну у 131 окремому розвідувальному батальйоні, передає «Суспільне»
  • З 2019 року почав працювати у фонді "Повернись живим", займався розвитком ветеранського руху, а також був тренером і суддею на "Іграх нескорених".
  • З лютого 2022 року допомагав українським військовим, займався комунікацією з підрозділами, доставляв необхідне майно і техніку. У листопаді 2023 року Шпук пішов з фонду служити у військовій розвідці. Мав звання сержанта ГУР. 
  • загинув 17 вересня 2025 року під час бойового завдання неподалік Родіонівки Шосткинського району Сумської області у складі групи спецпризначення. 
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