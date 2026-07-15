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Рятувальники ліквідували лісову пожежу у Чорнобильській зоні

Радіаційний фон у межах норми.

Рятувальники ліквідували лісову пожежу у Чорнобильській зоні
у Чорнобильській зоні горіла лісова підстилка
Фото: ДСНС України

У зоні відчуження в Київській області рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки. Про це повідомили у ДСНС України.

Завдяки оперативним діям пожежників вдалося не допустити поширення вогню на значні площі.

Під час ліквідації займання фахівці постійно контролювали рівень радіаційного фону. Упродовж усього періоду проведення робіт здійснювався безперервний моніторинг.

За результатами вимірювань, показники радіаційного фону залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм.

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