Рятувальники ліквідували лісову пожежу у Чорнобильській зоні

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У зоні відчуження в Київській області рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки. Про це повідомили у ДСНС України.

Завдяки оперативним діям пожежників вдалося не допустити поширення вогню на значні площі.

Під час ліквідації займання фахівці постійно контролювали рівень радіаційного фону. Упродовж усього періоду проведення робіт здійснювався безперервний моніторинг.

За результатами вимірювань, показники радіаційного фону залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм.