У Києві затримали адвоката, якого підозрюють у вимаганні $30 тисяч за обіцянку вплинути на рішення суду

За даними слідства, юрист вимагав гроші від учасниці спору про поділ майна подружжя.

У Києві співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали адвоката, якого підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів за обіцянку вплинути на рішення суду, повідомляє СБУ.

За даними слідства, юрист вимагав гроші від учасниці спору про поділ майна подружжя, який розглядався в одному зі столичних судів. За цю суму він нібито обіцяв забезпечити ухвалення рішення на користь клієнтки, запевняючи, що має особисті зв'язки із суддею та може «вирішити питання».

Правоохоронці задокументували дії підозрюваного та затримали його під час отримання хабаря поблизу одного з ринків Києва.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання адвоката вилучили докази, які, за версією слідства, підтверджують його протиправну діяльність.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.