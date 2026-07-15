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Росіяни атакували сьогодні Херсон, є поранений

Тілесні ушкодження отримав 50-річний херсонець.

Росіяни атакували сьогодні Херсон, є поранений
Фото: Ксенія Новицька

Російська армія атакувала сьогодні Корабельний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Близько 09:45 російські окупанти вдарили по району з безпілотника.

Тілесні ушкодження отримав 50-річний херсонець. У нього – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення ключиці.

Чоловіка доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.

  • Російські війська вчора атакували 39 населених пунктів Херсонщини. Від ударів ворога загинули три людини, ще 25 – травмовані. Серед поранених є дитина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, стільникову вежу, підприємство, автозаправну станцію, автівки швидкої, тролейбуси та приватні автомобілі.
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