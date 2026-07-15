Росіяни атакували сьогодні Херсон, є поранений

Російська армія атакувала сьогодні Корабельний район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Близько 09:45 російські окупанти вдарили по району з безпілотника.
Тілесні ушкодження отримав 50-річний херсонець. У нього – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення ключиці.
Чоловіка доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.
- Російські війська вчора атакували 39 населених пунктів Херсонщини. Від ударів ворога загинули три людини, ще 25 – травмовані. Серед поранених є дитина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, стільникову вежу, підприємство, автозаправну станцію, автівки швидкої, тролейбуси та приватні автомобілі.