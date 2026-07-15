Росіяни атакували сьогодні Херсон, є поранений

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Російська армія атакувала сьогодні Корабельний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Близько 09:45 російські окупанти вдарили по району з безпілотника.

Тілесні ушкодження отримав 50-річний херсонець. У нього – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення ключиці.

Чоловіка доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.