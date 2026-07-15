Рейтинг успішності на НМТ: як дистанційна школа досягає результатів, що вражають

Вибираючи школу, батьки зазвичай звертають увагу одразу на кілька важливих критеріїв: відстань до дому, інфраструктуру, відгуки про навчальний заклад і, звісно, результати учнів на НМТ. Для багатьох родин саме останнє є найважливішим, адже підсвічує і якість освіти, яку здобуває дитина, і шлях, який їй відкривається після школи.

Щоб дещо спростити вибір для батьків, авторитетні освітні портали osvita.ua і education.ua щороку публікують рейтинги шкіл за результатами НМТ. І вже зараз серед лідерів там можна помітити заклади із сучасними освітніми форматами. Розповідаємо про дистанційну школу, яка за короткий час довела ефективність новітньої навчальної системи.

Всеукраїнський рейтинг шкіл за результатами НМТ

Щоб визначити 200 найкращих шкіл України, освітні фахівці використовували формулу, що враховувала:

середній результат кожного учня школи; кількість школярів із конкретного навчального закладу, які складали НМТ.

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Підготувати 20 учнів на середній бал 150 і 500 учнів на 140 — це два різних за складністю викладацьких завдання, зазначають укладачі рейтингу. Тому вони орієнтувалися не лише на бали учасників НМТ, а й на загальний масштаб підготовки в конкретній школі та на освітню систему, яку створили в навчальному закладі.

Фрагмент уроку

Аж ніяк не дивно, що більшість місць у першій десятці рейтингу посідають відомі українські ліцеї та гімназії з багаторічною історією. Утім, серед лідерів уже котрий рік поспіль можна побачити й сучасний технологічний навчальний заклад — найбільшу в Україні дистанційну школу «Оптіма», яка розташувалася на 6 місці серед усіх шкіл країни. Вражає й масштаб: НМТ у 2025 році складало 1957 випускників «Оптіми», що набагато більше, ніж в будь-якій іншій школі рейтингу (зазвичай від 20 до 100 учнів).

У чому ж секрет таких результатів? У школі пояснили, яким чином вдається готувати до вступу до престижних університетів аж стільки учнів щороку.

Успіх учнів на НМТ: досвід сучасної школи

В «Оптімі» наголошують: високі бали ніколи не є випадковістю — вони є результатом системи й комплексного підходу. Можливо, саме тому школа вже кілька років поспіль входить до числа найкращих шкіл України (шосте місце в країні, третє — у Києві, перше — серед усіх дистанційних шкіл).

Досягти цього, як зазначають у школі, допомагає поєднання кількох складників:

сучасної інтерактивної навчальної платформи;

авторських навчальних методик;

різноманітних і цікавих освітніх матеріалів;

індивідуального підходу до кожного школяра;

фокусу на практиці й на тому, як знання допомагають у реальному житті;

системної підготовки до ДПА та НМТ під час основного навчання.

До речі, перевірити навчальну систему «Оптіма» дає можливість будь-кому: школа пропонує 14-денний безоплатний демодоступ до власної платформи.

Та чи справді дистанційне навчання є настільки ефективним?

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Фрагмент уроку

Чому дистанційне навчання допомагає краще готуватися до НМТ

Підготовка до національного мультипредметного тесту потребує передусім правильно організованої освітньої системи. Учневі потрібно регулярно повторювати матеріал, детально опрацьовувати складні теми та постійно моніторити власний прогрес.

Саме ці можливості дає технологічна дистанційна освіта. Зокрема в «Оптімі» навчальний процес побудований таким чином, щоб дитина могла:

навчатися в комфортному для себе темпі, у найбільш продуктивний час;

повертатися до матеріалів необмежену кількість разів;

працювати з інтерактивними завданнями, тестами й захопливими відеоуроками;

мати підтримку викладачів і ґрунтовний зворотний зв'язок;

бачити свій прогрес і навчальні прогалини.

Такий підхід допомагає не просто запам'ятати матеріал, а поступово сформувати глибоке розуміння кожного предмета. Саме тому дистанційний формат показує себе дедалі успішніше на НМТ. Хто знає, можливо, надалі ми бачитимемо все більше таких шкіл на вершині рейтингу.