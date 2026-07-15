На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 атак ворога, - Генштаб

Загалом на фронті за добу відбулося 253 боєзіткнення.

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Розпочалася 1603 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів-камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 41 - із реактивних систем залпового вогню.

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Агресор також завдав авіаційного удару по району населеного пункту Товстодубове Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та чотири ворожі радіолокаційні станції.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 88 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у районі Подолів, а також у напрямку Шийківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 16 разів атакували в районах Лимана, Діброви та Озерного, а також у напрямках Новомихайлівки, Новоселівки та Дробишева.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Стародубівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти 5 разів атакували в районі Діброви, а також у напрямках Никифорівки та Юрківки.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іванопілля, а також у напрямках Іллінівки, Степанівки та Русиного Яру.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 40 атак. Ворог виявляв активність у районах Шахового, Новоолександрівки, Родинського та Новосергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Володимирівки, Василівки, Філії, Гришиного, Молодецького, Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Рибне, Вороне та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 20 разів. Ворог намагався просунутися в районі Новоселівки, а також у напрямках Староукраїнки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Новоандріївки та Степового.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також знешкоджено десять танків, шість бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, п'ять реактивних систем залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, сім ракет, два наземні робототехнічні комплекси, 2003 безпілотні літальні апарати, один корабель, 445 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.