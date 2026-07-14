Росіяни атакували автомобіль рятувальників на Донеччині

На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном автомобіль офіцерів-рятувальників громади.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники потрапили під ворожий удар під час виконання службових завдань у Краматорську. Внаслідок влучання загорівся службовий автомобіль.
Пожежу вдалось ліквідувати. Інформації про постраждалих немає.
"Офіцери-рятувальники громади щодня евакуюють людей із небезпечних територій, допомагають мешканцям та готують громади до надзвичайних ситуацій. Попри це, росіяни цілеспрямовано атакують тих, хто рятує життя", - зазначили в ДСНС.
- Минулої доби російська армія поранила трьох мешканців Донецької області у Краматорську, Слов’янську та Дружківці.