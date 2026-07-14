Росіяни атакували автомобіль рятувальників на Донеччині

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На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном автомобіль офіцерів-рятувальників громади.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники потрапили під ворожий удар під час виконання службових завдань у Краматорську. Внаслідок влучання загорівся службовий автомобіль.

Пожежу вдалось ліквідувати. Інформації про постраждалих немає.

"Офіцери-рятувальники громади щодня евакуюють людей із небезпечних територій, допомагають мешканцям та готують громади до надзвичайних ситуацій. Попри це, росіяни цілеспрямовано атакують тих, хто рятує життя", - зазначили в ДСНС.