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Росіяни атакували автомобіль рятувальників на Донеччині

Внаслідок влучання автівка загорілась.

Росіяни атакували автомобіль рятувальників на Донеччині
Фото: Пресслужба ДСНС

На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном автомобіль офіцерів-рятувальників громади.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники потрапили під ворожий удар під час виконання службових завдань у Краматорську. Внаслідок влучання загорівся службовий автомобіль.

Пожежу вдалось ліквідувати. Інформації про постраждалих немає.

"Офіцери-рятувальники громади щодня евакуюють людей із небезпечних територій, допомагають мешканцям та готують громади до надзвичайних ситуацій. Попри це, росіяни цілеспрямовано атакують тих, хто рятує життя", - зазначили в ДСНС.

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