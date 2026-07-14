Генштаб: 203 бойові зіткнення відбулись на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках.

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Від початку доби 14 липня на фронті відбулося 203 бойові зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6451 дрон-камікадзе та здійснив 2288 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Також окупанти здійснили 62 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані та Лиману. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Шийківка.

Одинадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману, Діброви та Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки; ще два боєзіткнення тривають.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки та Русиного Яру; ще чотири боєзіткнення тривають.

Усього 21 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Софіївка, Дорожнє, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Котлине та Удачне. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 48 окупантів та 16 поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню та шість одиниць автомобільної техніки ворога. Пошкоджено три артилерійські системи та п'ять одиниць автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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П'ять атак окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Вороного та Новомиколаївки.

Шістнадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Добропілля, Воздвижівка, Гірки, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Білогір'я, Новоандріївки та Степового.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.