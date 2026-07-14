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Російські війська двічі атакували Дергачі на Харківщині

Є пошкодження інфраструктури.

Російські війська двічі атакували Дергачі на Харківщині
Фото: Вячеслав Задоренко в Telegram

Росіяни двічі за сьогодні атакували Дергачі на Харківщині. Є пошкодження.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Окупанти завдали удару по сектору цивільної міської забудови, застосувавши модифікований «шахед». Влучання припало в дах адміністративної будівлі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Вибуховою хвилею було пошкоджено приватне домоволодіння.

Також росіяни влучили «шахедом» у приватний сектор. На місці влучання виникла пожежа. Пошкоджень різного ступеня зазнали декілька будинків та господарських споруд.

Обійшлося без постраждалих.

  • Російські війська застосували КАБ по Слатиному на Харківщині. Загинула жінка, ще четверо людей поранені. Під завалами може бути ще одна людина. 
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