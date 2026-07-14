Російські війська двічі атакували Дергачі на Харківщині

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Росіяни двічі за сьогодні атакували Дергачі на Харківщині. Є пошкодження.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Окупанти завдали удару по сектору цивільної міської забудови, застосувавши модифікований «шахед». Влучання припало в дах адміністративної будівлі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Вибуховою хвилею було пошкоджено приватне домоволодіння.

Також росіяни влучили «шахедом» у приватний сектор. На місці влучання виникла пожежа. Пошкоджень різного ступеня зазнали декілька будинків та господарських споруд.

Обійшлося без постраждалих.