В окупованому Севастополі запровадили графіки відключення електроенергії

Світло даватимуть на дві години, а вимикатимуть на шість годин.

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Декілька міст і районів окупованого Криму залишаються знеструмленими через "удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, які тривають".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ і "Крименерго".

Без світла залишаються Джанкой, Красноперекопськ, Армянськ, Євпаторія та прилеглі населені пункти, Джанкойський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський та Чорноморський райони.

Крім того, на Південному березі Криму через зниження ліміту електроенергії скасовуються анонсовані раніше графіки 3/3.

У Севастополі запровадили графіки відключень – світло даватимуть на дві години, а вимикатимуть на шість годин.

12 липня повідомлялося, що в Севастополі ввечері 12 липня без електропостачання залишилися всі споживачі.

Уночі 14 липня у Севастополі та Керчі знову лунали вибухи, під ймовірні удари потрапили Балаклавська ТЕС та кілька підстанцій.