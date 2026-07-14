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В окупованому Севастополі запровадили графіки відключення електроенергії

Світло даватимуть на дві години, а вимикатимуть на шість годин. 

В окупованому Севастополі запровадили графіки відключення електроенергії
Фото: tvoemisto.tv

Декілька міст і районів окупованого Криму залишаються знеструмленими через "удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, які тривають".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ і "Крименерго".

Без світла залишаються Джанкой, Красноперекопськ, Армянськ, Євпаторія та прилеглі населені пункти, Джанкойський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський та Чорноморський райони.

Крім того, на Південному березі Криму через зниження ліміту електроенергії скасовуються анонсовані раніше графіки 3/3. 

У Севастополі запровадили графіки відключень – світло даватимуть на дві години, а вимикатимуть на шість годин. 

  • У червні військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масованих атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам, запроваджені графіки вимкнення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників.
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