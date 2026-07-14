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​ВМС України знищили прикордонний корабель ФСБ Росії "Ізумруд"

Цей корабель у 2018 році брав участь у захопленні українських моряків у Керченській протоці. 

​ВМС України знищили прикордонний корабель ФСБ Росії "Ізумруд"
Фото: ВМС ЗСУ

Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. 

У ВМС зазначили, що саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці. 

ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість - до 27 вузлів.

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