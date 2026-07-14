​ВМС України знищили прикордонний корабель ФСБ Росії "Ізумруд"

Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.
У ВМС зазначили, що саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.
ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість - до 27 вузлів.
- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки Росія захопила українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" разом із 24 людьми на борту.
- При цьому Росія проігнорувала сім вимог України віддати три кораблі Військово-морських сил. Вона не відповіла на жодне звернення українських дипломатів.
- Моряків відпустили 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими у форматі 35 на 35.