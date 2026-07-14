Йдеться про об'єкт нерухомості площею 900 кв. м, який планували реалізувати через аукціон.

У Дніпрі правоохоронці затримали арбітражну керуючу, яка очолювала ліквідаційну комісію державного наукового підприємства. За даними слідства, вона вимагала 3 млн грн неправомірної вигоди за сприяння у продажу нерухомості підприємства вартістю 15 млн грн лише за 90 тис. грн. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, йдеться про об'єкт нерухомості площею 900 кв. м, який планували реалізувати через аукціон. Коли потенційний покупець звернувся щодо законного придбання майна, підозрювана нібито запропонувала організувати його продаж за ціною, у 166 разів нижчою за ринкову, в обмін на хабар.

Слідство стверджує, що для реалізації схеми вона пообіцяла оформити чоловіка орендарем об'єкта заднім числом — нібито з 2018 року, а також долучити підроблені документи про проведення невід'ємних поліпшень нерухомості. Це мало надати йому переважне право на придбання майна під час аукціону.

За інформацією прокуратури, 9 липня жінку затримали під час отримання першого траншу неправомірної вигоди у розмірі 600 тис. грн, який був перерахований на її банківський рахунок.

Арбітражній керуючій повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.