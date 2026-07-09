СБУ заявила про викриття заступника голови Одеської облради на вимаганні хабаря у підприємця

За даними слідства, посадовець вимагав 50 тисяч доларів за безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Служба безпеки України заявила, що викрила одного із заступників голови Одеської обласної ради, який разом зі спільниками підозрюється у вимаганні 50 тисяч доларів від місцевого підприємця.

За матеріалами справи, за ці гроші посадовець обіцяв бізнесмену безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста. У разі відмови платити – забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів.

СБУ повідомляє, що для реалізації «схеми» фігурант залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

Зазначається, що злочини фігурантів задокументован. Їх затримали після одержання першої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів.

Під час обшуків в оселях затриманих виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Наразі заступнику голови облради повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.