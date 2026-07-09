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Генштаб підтвердив ураження 12 ворожих танкерів, буксиру, суховантажу та нафтового терміналу

Також уражені склади противника. 

Генштаб підтвердив ураження 12 ворожих танкерів, буксиру, суховантажу та нафтового терміналу
Фото: Генштаб

Сили оборони в ніч на 9 липня уразили низку ворожих цілей, зокрема 12 танкерів, буксир, суховантаж та нафтовий термінал.

Про це прозвітував Генштаб. 

«У ніч на 9 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника. Так, уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», – розповіли там. 

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Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ РФ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Уражений також нафтоналивний термінал «Юг Руси» у Батайську Ростовської області Росії. Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Цей об'єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ РФ на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії проти України.

Також уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії. 

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