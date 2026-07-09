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Росіяни атакували сьогодні дронами двох мешканців Херсона

Чоловіків госпіталізували.

Росіяни атакували сьогодні дронами двох мешканців Херсона
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні приблизно о 08:30 росіяни атакували безпілотником чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар потрапив 77-річний херсонець. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення тулуба, рук та ніг. 

Близько 07:50 у Центральному районі Херсона через атаку російського безпілотника постраждав чоловік. 

У 57-річного херсонця діагностували мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

  • Упродовж минулої доби російська армія атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини і вбила там трьох людей. Ще 19 мешканців – поранені.
  • Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, маршрутне таксі, автівку швидкої та приватні автомобілі.
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