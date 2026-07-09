Росіяни атакували сьогодні дронами двох мешканців Херсона

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Фото: З відкритих джерел

Сьогодні приблизно о 08:30 росіяни атакували безпілотником чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар потрапив 77-річний херсонець. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення тулуба, рук та ніг.

Близько 07:50 у Центральному районі Херсона через атаку російського безпілотника постраждав чоловік.

У 57-річного херсонця діагностували мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.