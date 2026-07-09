Росіяни атакували сьогодні дронами двох мешканців Херсона

Сьогодні приблизно о 08:30 росіяни атакували безпілотником чоловіка у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Під ворожий удар потрапив 77-річний херсонець. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення тулуба, рук та ніг.
Близько 07:50 у Центральному районі Херсона через атаку російського безпілотника постраждав чоловік.
У 57-річного херсонця діагностували мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини і вбила там трьох людей. Ще 19 мешканців – поранені.
- Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, маршрутне таксі, автівку швидкої та приватні автомобілі.