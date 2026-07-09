Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: пропагандисти РФ просувають телеміст у Відні про “терор Києва щодо мешканців Херсонщини”

Міст організовує “посол з особливих доручень МЗС РФ” Родіоном Мірошник, який по суті є пропагандистом.

ЦПД: пропагандисти РФ просувають телеміст у Відні про “терор Києва щодо мешканців Херсонщини”
Фото: З відкритих джерел

Російські пропагандистські ресурси активно просувають “П’ятий міжнародний телеміст”, організований дипломатичними структурами Москви у Відні.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінфомрації.

Міст організовує “посол з особливих доручень МЗС РФ” Родіоном Мірошник, який по суті є пропагандистом, що під прикриттям дипломатичної діяльності регулярно поширює російську дезінформацію щодо України.

Реклама

Анонсований “телеміст” буде присвячений нібито “терору київського режиму щодо цивільного населення Херсонської області”. 

“Нічим не підтверджені звинувачення України у злочинах проти власних громадян на тимчасово окупованих росією територіях – це типовий прийом російської пропаганди. Поширюючи подібні наративи через власні дипломатичні структури, кремль намагається виправдати окупацію українських територій та продовження війни, а також відвернути увагу світової спільноти від власних злочинів проти людяності на ТОТ України”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі додають, що саме Росія влаштувала на окупованих територіях України режим терору проти цивільних із “фільтраціями”, викраденням дітей, арештами та катуваннями нелояльних.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies