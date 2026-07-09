ЦПД: пропагандисти РФ просувають телеміст у Відні про “терор Києва щодо мешканців Херсонщини”

Міст організовує “посол з особливих доручень МЗС РФ” Родіоном Мірошник, який по суті є пропагандистом.

Російські пропагандистські ресурси активно просувають “П’ятий міжнародний телеміст”, організований дипломатичними структурами Москви у Відні.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінфомрації.

Міст організовує “посол з особливих доручень МЗС РФ” Родіоном Мірошник, який по суті є пропагандистом, що під прикриттям дипломатичної діяльності регулярно поширює російську дезінформацію щодо України.

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Анонсований “телеміст” буде присвячений нібито “терору київського режиму щодо цивільного населення Херсонської області”.

“Нічим не підтверджені звинувачення України у злочинах проти власних громадян на тимчасово окупованих росією територіях – це типовий прийом російської пропаганди. Поширюючи подібні наративи через власні дипломатичні структури, кремль намагається виправдати окупацію українських територій та продовження війни, а також відвернути увагу світової спільноти від власних злочинів проти людяності на ТОТ України”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі додають, що саме Росія влаштувала на окупованих територіях України режим терору проти цивільних із “фільтраціями”, викраденням дітей, арештами та катуваннями нелояльних.