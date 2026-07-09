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Упродовж минулої доби російська армія атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини і вбила там трьох людей. Ще 19 мешканців – поранені.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Борозенське, Бургунка, Антонівка, Велетенське, Велика Олександрівка, Дніпровське, Дослідне, Дудчани, Зимівник, Зорівка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Краснопільське, Красносільське, Микільське, Милове, Михайлівка, Новодмитрівка, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Новорайськ, Олександрівка, Ольгівка, Придніпровське, Розлив, Ромашкове, Саблуківка, Сагайдачне, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Чарівне, Шевченківка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, маршрутне таксі, автівку швидкої та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 16 людей, і якщо є бажаючі виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.