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Росіяни скинули авіабомбу на Дружківку: 3 людей загинуло, є поранені

Влучання зафіксоване у приватний будинок.

Росіяни скинули авіабомбу на Дружківку: 3 людей загинуло, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Росіяни скинули авіабомбу на домоволодіння у Дружківці – 3 цивільних загинули, ще 2 поранено.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Ворожі війська атакували Дружківку з використанням «ФАБ-250» з модулем УМПК. Влучання зафіксоване у приватний будинок. 

Внаслідок авіаудару двоє жінок віком 71 й 74 років та 56-річний чоловік загинули під завалами. Також поранені двоє жінок 46 і 79 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, забої і травматичний шок. 

  • Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Окупанти били по Краматорському районі. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, автівки та господарчі споруди.
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