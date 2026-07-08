Росіяни скинули авіабомбу на Дружківку: 3 людей загинуло, є поранені

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Росіяни скинули авіабомбу на домоволодіння у Дружківці – 3 цивільних загинули, ще 2 поранено.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Ворожі війська атакували Дружківку з використанням «ФАБ-250» з модулем УМПК. Влучання зафіксоване у приватний будинок.

Внаслідок авіаудару двоє жінок віком 71 й 74 років та 56-річний чоловік загинули під завалами. Також поранені двоє жінок 46 і 79 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, забої і травматичний шок.