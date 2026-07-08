ЦПД: Росія проводить ІПСО про «паливну катастрофу» в Україні на тлі ударів по АЗС

Анонімні акаунти в соцмережах розкручують фейки про нібито катастрофічний дефіцит пального у нашій державі.

Центр протидії дезінформації зафіксував чергову інформаційно-психологічну операцію росіян, аби дестабілізувати ситуацію у прифронтових регіонах України.

За даними ЦПД, медійну кампанію РФ супроводжує постійними обстрілами автозаправних станцій.

На тлі повітряних атак по українських АЗС анонімні акаунти у соцмережах, підконтрольні російським спецслужбам, почали активно розкручувати фейки про нібито катастрофічний дефіцит пального. Пропагандисти масово поширюють сфабриковані відео про масові крадіжки бензину, під час яких паливо наче зливають із приватних автомобілів. У межах цієї ж кампанії ворог запустив фейки, де у таких злочинах звинувачують українських військовослужбовців.

У ЦПД зазначають, що за допомогою дезінформації та ударів по АЗС Росія прагне створити штучну картину кризи та помститися за реальний тотальний дефіцит пального й кілометрові черги на заправках у самій Росії.

Попри постійні російські обстріли інфраструктури АЗС жодного дефіциту пального в Україні, зокрема, й у прифронтових громадах, немає.