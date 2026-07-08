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Морський дрон СБУ "Sea Baby" уразив танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі

Сьогодні вранці морський дрон СБУ "Sea Baby" уразив танкер "Blue" який входить до "тіньового флоту" РФ.

Морський дрон СБУ "Sea Baby" уразив танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі
"Sea Baby" уразив танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі
Фото: СБУ

Морський дрон СБУ "Sea Baby" уразив російський танкер "Blue" у Чорному морі, який входить до складу "тіньового флоту".

Про це повідомили у СБУ.

"Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію, виконуючи поставлені Президентом України завдання щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу рф. Сьогодні вранці морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер "Blue", який входить до складу "тіньового флоту" російської федерації", – ідеться у повідомленні.

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На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно.

Танкер "Blue" перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів.

Ураження суден "тіньового флоту" є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора. Саме за допомогою таких танкерів росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України.

З точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями. 

В СБУ наголошують: "кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу рф для продовження агресії".

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