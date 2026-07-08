На Сумщині запроваджують спеціальну систему оповіщення через російські авіаудари

У Сумській області запроваджують спеціальну систему оперативного оповіщення населення через гучномовці через збільшення кількості російських авіаударів керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, якщо на початку року удари КАБами по Сумах були поодинокими, то у червні російські війська завдали 29 ударів по обласному центру, а з початку липня – вже 16.

Реклама

Наймасштабніший обстріл стався ввечері 3 липня, коли внаслідок російського удару загинули четверо мирних жителів.

За медичною допомогою після атаки звернулися 40 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей. Четверо людей перебувають у важкому стані, одну дитину лікують у столичній лікарні «Охматдит».

В ОВА додають, що для підвищення рівня безпеки та оперативного інформування населення в регіоні впроваджують систему сповіщення через гучномовці. Вона дозволить попереджати мешканців про наближення КАБів, щоб люди мали більше часу перейти в укриття.

Влада закликає жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та оперативно реагувати на повідомлення про небезпеку.