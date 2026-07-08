У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСвіт

В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Очікується, що Зеленський і Трамп, серед іншого, обговорять допомогу Україні з протиповітряною обороною. 

В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського і Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

В Анкарі, де триває дводенний саміт НАТО, розпочалася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, передає пресслужба ОП. Це другі переговори за менш ніж місяць: минулого разу лідери бачилися у Франції в межах саміту G7.

Очікується, що Зеленський і Трамп обговорять допомогу Україні з протиповітряною обороною. Це питання залишається пріоритетним, оскільки Росія користується дефіцитом антибалістичних засобів і нарощує удари по українцях. 

Дональд Трамп у коментарі перед початком саміту казав, що провів розмови з Зеленським і Путіним. Він вважає, що обидві сторони війни хочуть укласти угоду. 

На червневій зустрічі у Франції український президент показав колегам фотографії ушкоджень, завданих Росією. Зокрема, Успенського собору Києво-Печерської Лаври, який ворог атакував дроном на початку червня.

Україна напередодні саміту в французькому Еівані провела низку успішних далекобійних ударів, в тому числі по Москві. Financial Times писала, що Трамп схвально оцінив українські далекобійні удари по агресору. 

Тема підтримка України є однією з ключових, визначених самітом. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies