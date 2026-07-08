В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Очікується, що Зеленський і Трамп, серед іншого, обговорять допомогу Україні з протиповітряною обороною.

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В Анкарі, де триває дводенний саміт НАТО, розпочалася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, передає пресслужба ОП. Це другі переговори за менш ніж місяць: минулого разу лідери бачилися у Франції в межах саміту G7.

Очікується, що Зеленський і Трамп обговорять допомогу Україні з протиповітряною обороною. Це питання залишається пріоритетним, оскільки Росія користується дефіцитом антибалістичних засобів і нарощує удари по українцях.

Дональд Трамп у коментарі перед початком саміту казав, що провів розмови з Зеленським і Путіним. Він вважає, що обидві сторони війни хочуть укласти угоду.

На червневій зустрічі у Франції український президент показав колегам фотографії ушкоджень, завданих Росією. Зокрема, Успенського собору Києво-Печерської Лаври, який ворог атакував дроном на початку червня.

Україна напередодні саміту в французькому Еівані провела низку успішних далекобійних ударів, в тому числі по Москві. Financial Times писала, що Трамп схвально оцінив українські далекобійні удари по агресору.

Тема підтримка України є однією з ключових, визначених самітом.