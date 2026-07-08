У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСвіт

У НАТО розглядають перенесення саміту через побоювання нової критики з боку Трампа, – Bloomberg

Очікується, що у підсумковій декларації саміту в Анкарі не буде згадки про дату проведення наступної зустрічі.

У НАТО розглядають перенесення саміту через побоювання нової критики з боку Трампа, – Bloomberg
Військовослужбовці багатонаціональної бригади НАТО
Фото: EPA/UPG

Країни-члени НАТО обговорюють можливість перенести або скасувати проведення щорічного саміту Альянсу наступного року. Однією з причин такого кроку називають прагнення уникнути нової хвилі критики з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією агентства, дискусії щодо відмови від традиційного щорічного саміту активізувалися цього тижня під час зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі.

Реклама

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що регулярна критика Альянсу з боку Дональда Трампа створює ризик того, що запланований в Албанії саміт може перетворитися на черговий майданчик для публічних суперечок між США та союзниками.

Також зазначається, що Албанія донедавна не виконувала цільового показника НАТО щодо витрат на оборону у розмірі щонайменше 2% валового внутрішнього продукту.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте, за даними джерел, виступає за збереження традиції проведення щорічних самітів. Він неодноразово наголошував президенту США на суттєвому збільшенні оборонних витрат союзників, однак наразі невідомо, наскільки така аргументація впливає на позицію американського лідера.

Очікується, що у підсумковій декларації саміту в Анкарі не буде згадки про дату проведення наступної зустрічі лідерів НАТО.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне в інтерв'ю Bloomberg TV підтвердив, що саміт відбудеться в Албанії, однак остаточне рішення щодо часу його проведення ще не ухвалене.

«Саміт відбудеться в Албанії, але чи буде він наступного року чи через рік – це питання, яке зараз обговорюється», – зазначив він.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies