Очікується, що у підсумковій декларації саміту в Анкарі не буде згадки про дату проведення наступної зустрічі.

Країни-члени НАТО обговорюють можливість перенести або скасувати проведення щорічного саміту Альянсу наступного року. Однією з причин такого кроку називають прагнення уникнути нової хвилі критики з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією агентства, дискусії щодо відмови від традиційного щорічного саміту активізувалися цього тижня під час зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі.

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Співрозмовники Bloomberg зазначають, що регулярна критика Альянсу з боку Дональда Трампа створює ризик того, що запланований в Албанії саміт може перетворитися на черговий майданчик для публічних суперечок між США та союзниками.

Також зазначається, що Албанія донедавна не виконувала цільового показника НАТО щодо витрат на оборону у розмірі щонайменше 2% валового внутрішнього продукту.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте, за даними джерел, виступає за збереження традиції проведення щорічних самітів. Він неодноразово наголошував президенту США на суттєвому збільшенні оборонних витрат союзників, однак наразі невідомо, наскільки така аргументація впливає на позицію американського лідера.

Очікується, що у підсумковій декларації саміту в Анкарі не буде згадки про дату проведення наступної зустрічі лідерів НАТО.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне в інтерв'ю Bloomberg TV підтвердив, що саміт відбудеться в Албанії, однак остаточне рішення щодо часу його проведення ще не ухвалене.

«Саміт відбудеться в Албанії, але чи буде він наступного року чи через рік – це питання, яке зараз обговорюється», – зазначив він.