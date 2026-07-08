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Нетаньягу закликав Трампа не продавати Туреччині винищувачі F-35

Зіпсовані відносини між лідерами США та Ізраїлю стають все більше публічними.

Нетаньягу закликав Трампа не продавати Туреччині винищувачі F-35
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив проти наміру Сполучених Штатів домовитися з Туреччиною про продовж партії стелс-винищувачів F-35.

Як пише CNN, очільник ізраїльського уряду публічно засудив такий крок, наголосивши, що він "не зробить Туреччину дружньою до Сполучених Штатів". Нетаньягу звинуватив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана у розбудові режиму, який "перебуває під сильним впливом "братів-мусульман" і ненавидить Америку".

Прем'єр поскаржився, що Туреччина погрожує знищити єврейську державу, а представники турецького уряду роблять геноцидні заяви на кшталт того, що Ізраїль "став тягарем, який людство не може собі дозволити".

Слова Нетаньягу різко констрастують з позицією президента США Дональда Трампа, який на саміті НАТО в Анкарі назвав Туреччину "неймовірним союзником", а також висловив бажання зняти обмеження на продаж американської зброї. Експерти вважають, що напруга у відносинах ізраїльського та американського лідерів стає все більш помітною.  

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