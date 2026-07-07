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НАТО тестує нову систему протидії безпілотникам на основі бойового досвіду України

Фахівці протестували способи поєднання різних технологій протидії дронам.

НАТО тестує нову систему протидії безпілотникам на основі бойового досвіду України
військові навчання НАТО, фото ілюстративне
Фото: пресслужба НАТО

Український досвід протидії БпЛА використовують під час розробки нових оборонних рішень для НАТО. 

Наразі Альянс працює над створенням комплексної системи боротьби з безпілотними літальними апаратами в межах багаторівневої ініціативи LCI-X, яку запровадило Командування НАТО з трансформації, повідомило українське Міноборони.

Під час другого етапу відповідних навчань, що пройшли у Фінляндії, фахівці протестували способи поєднання різних технологій протидії дронам. 

Датчики, системи управління, тактичні осередки та варіанти реагування об'єднали в єдину систему в реальних умовах радіоелектронного глушіння та спуфінгу. Ключову роль у цих тренуваннях відіграли українські експерти JATEC, які консультували колег на основі свого бойового досвіду.

Свої технологічні рішення на навчаннях представили близько 10 компаній із різних країн. НАТО оцінило розробки з виявлення і перехоплення цілей, а також можливості передачі даних у режимі реального часу. 

Наступні фази ініціативи LCI-X будуть зосереджені на інтеграції з системами повітряного командування НАТО та на транскордонних операціях. Своєю участю Україна активно формує підходи партнерів до боротьби з безпілотниками і допомагає швидше вдосконалювати оборонні технології, повідомило Міноборони.

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