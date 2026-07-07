НАТО тестує нову систему протидії безпілотникам на основі бойового досвіду України

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Український досвід протидії БпЛА використовують під час розробки нових оборонних рішень для НАТО.

Наразі Альянс працює над створенням комплексної системи боротьби з безпілотними літальними апаратами в межах багаторівневої ініціативи LCI-X, яку запровадило Командування НАТО з трансформації, повідомило українське Міноборони.

Під час другого етапу відповідних навчань, що пройшли у Фінляндії, фахівці протестували способи поєднання різних технологій протидії дронам.

Датчики, системи управління, тактичні осередки та варіанти реагування об'єднали в єдину систему в реальних умовах радіоелектронного глушіння та спуфінгу. Ключову роль у цих тренуваннях відіграли українські експерти JATEC, які консультували колег на основі свого бойового досвіду.

Свої технологічні рішення на навчаннях представили близько 10 компаній із різних країн. НАТО оцінило розробки з виявлення і перехоплення цілей, а також можливості передачі даних у режимі реального часу.

Наступні фази ініціативи LCI-X будуть зосереджені на інтеграції з системами повітряного командування НАТО та на транскордонних операціях. Своєю участю Україна активно формує підходи партнерів до боротьби з безпілотниками і допомагає швидше вдосконалювати оборонні технології, повідомило Міноборони.