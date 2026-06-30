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Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна

Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна

Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Путін контролює військові навчання (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон вважає, що російський режим залишатиметься загрозою для сусідніх країн навіть після завершення перебування Владіміра Путіна при владі. 

Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg

"Ми не розглядаємо цю кризу як тимчасову. Росія обрала свій шлях, і шляху назад немає. Ми перебуваємо в стратегічній конфронтації, яка є глибокою, структурною та тривалою. Ми не можемо очікувати, що це самостійно зникне", - сказав Нільссон.

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Нещодавно національні мовники країн Північної Європи опублікували супутникові знімки, які свідчать про те, що Москва нарощує свою військову присутність поблизу східного флангу НАТО. Російська ж влада стверджує, що ця інфраструктура "має оборонний характер". 

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Нільссон вважає, що Росія планує створити ширші структуровані сили "від північної Фінляндії і нижче", але зауважив, що поки що це - лише плани, оскільки Москва продовжує надавати пріоритет війні в Україні.

"За нашою оцінкою, щойно Росія відновить необхідні ресурси та можливості, вона спробує реалізувати ці плани", - зазначив він.

Раніше президент Федеральної академії політики безпеки ФРН (BAKS), генерал-майор Бундесверу Вольф-Юрґен Шталь заявив, що Росія на осяжну перспективу залишається найбільшою загрозою для безпеки в Європі.

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