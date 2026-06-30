Суперяхта Dilbar, пов'язана з родиною російського мільярдера Алішера Усманова, більше не вважається замороженою за санкційним режимом ЄС.

Це постановив Адміністративний суд Франкфурта, пише Bloomberg.

Суд дозволив корабельні, яка обслуговує судно, вимагати компенсацію за багаторічне обслуговування яхти.

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Суд заявив, що оскільки кінцевий бенефіціар трасту, який володіє яхтою Dilbar, досі нез’ясований, підстав стверджувати про його підсанкційність немає. Влада не довела, що Усманов має будь-яке право голосу щодо трасту, тому судно не може вважатися “замороженим економічним ресурсом”.

Німецька верф Lürssen побудувала судно близько десяти років тому і обслуговувала його після запровадження санкцій проти магната. Компанія подала черговий судовий позов, намагаючись довести, що судно більше не підпадає під санкції, і вона може виставляти рахунки власникам “Dilbar” за обслуговування.

Lürssen подала позов після того, як сестру Усманова, Гульбахор Ісмаїлову – головного бенефіціара “The Sister Trust”, якому належить яхта, було вилучено зі списку санкцій Європейського Союзу у березні 2025 року. Франкфуртський суд посилався на це рішення, додавши, що сама назва трасту також не доводить його зв'язку з Усмановим.

Згідно з рішенням, “The Sister Trust”, а також компанія, на яку Dilbar зареєстрована на Кайманових островах, входять до санкційних списків у США, але не до списків ЄС.

Зазначимо, рішення німецького суду може бути оскаржене.

BAFA, німецький регулятор, який є позивачем у цій справі, наразі не прокоментував ситуацію.

Dilbar побудували у 2016 році. Вона обладнана 25-метровим басейном і двома вертолітними майданчиками. Міністерство фінансів США у 2022 році оцінює вартість судна у межах від 600 до 750 мільйонів доларів.

Поки що незрозуміло, що траст планує робити з яхтою. Після того, як у 2022 році проти магната та його сестри ввели санкції, судно залишалося в порту Гамбурга.

Алішер Усманов – один із найвпливовіших бізнесменів Росії, засновник Групи USM. Спільно з партнерами Усманов має вирішальний вплив на діяльність стратегічних галузей російської економіки: металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікаційний сектор та цифрові технології.

Усманов перебуває під санкціями США та Європейського Союзу. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, він є сьомим найбагатшим росіянином зі статком у 18 мільярдів доларів.