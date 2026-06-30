Росія має намір знизити стандарти палива до "Євро-2", забороненого з 2013 року

Для значної частини сучасних автомобілів використання палива Євро-2 може бути небезпечним.

Уряд Росії розглядає можливість дозволити на внутрішньому ринку до липня 2027 року виробництво й обіг бензину та дизельного палива екологічних класів "Євро-2", "Євро-3" і "Євро-4", а також зняти обмеження на імпорт такого палива, передає DW.

Відповідно до отриманої журналістами копії проєкту відповідної ухвали, для бензину допускається вміст метанолу до 3%.

Заходи мають на меті пом'якшити гострий дефіцит пального, який охопив десятки регіонів Росії. Імпортоване паливо буде звільнено від вимог технічних регламентів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

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Продаж "Євро-2" у Росії був заборонений з 2013 року - чинний техрегламент передбачає для "Євро-5" вміст сірки не більше 10 мг на 1 кг, тоді як для "Євро-2" цей показник досягає 500 мг на 1 кг.

Крім цього, для бензину "Євро-2" допускається вищий вміст бензолу, а для дизельного палива - зниження цетанового числа, що характеризує займистість.

Восени 2025 року уряд Росії вже дозволяв частини НПЗ - які мають спеціальні ліцензії та уклали угоди про модернізацію - випускати паливо за стандартом "Євро-3", але цього виявилося замало для насичення ринку.

Директор з комунікацій NEFT Research Дмитро Прокоф'єв пояснив, що перехід на низькі стандарти дозволяє використовувати нафту без глибокої переробки, залучати потужності, які не здатні випускати більш якісне паливо, та суттєво спростити виробництво. За його оцінкою, це може підвищити випуск бензину на сотні тисяч тонн на місяць, але навряд чи повністю компенсує обсяги, що випали.

Прокоф'єв також зазначив, що для значної частини сучасних автомобілів використання палива Євро-2 може бути небезпечним, хоча в регіонах ще багато машин, розрахованих на низькоякісне паливо.