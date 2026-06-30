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Сибіга обговорив з південнокорейським колегою наслідки співпраці Москви та Пхеньяна

Очільник МЗС поінформував Чо Хьона про ситуацію на полі бою, зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру.

Сибіга обговорив з південнокорейським колегою наслідки співпраці Москви та Пхеньяна
Андрій Сибіга і Чо Хьон
Фото: МЗС

У Сеулі відбулися перемовини міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги та Південної Кореї Чо Хьона. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Сибіга зазначив, що переговори підтвердили міцний характер і динамічний розвиток співпраці між Україною та Республікою Корея.

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“Ми обговорили шляхи розвитку політичного діалогу на найвищому рівні, розширення економічних і ділових зв’язків, залучення корейського бізнесу до відновлення України, а також поглиблення співпраці у сфері безпеки”, – сказав міністр.

Він поінформував Чо Хьона про ситуацію на полі бою, зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, а також про останні досягнення української оборонної промисловості.

Сибіга наголосив під час розмови, що російська агресія має глобальні наслідки. Зокрема, через безпосереднє залучення Москвою КНДР до війни проти України, а також передачу Пхеньяну ресурсів і технологій у відповідь на його підтримку.

Міністри обговорили спільні виклики, що виникають унаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном. 

“Окрему увагу приділили питанню північнокорейських військовополонених. Ми маємо чітке розуміння подальших дій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права”, – сказав Сибіга.

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Сибіга і Чо домовилися, що “розвиток українсько-корейського співробітництва сприятиме зміцненню безпеки, стабільності та міжнародного права як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні”.

  • Очільник українського МЗС здійснює робочі візити до Південної Кореї та Японії. Учора Сибіга заявив, що безпекова співпраця України та Південної Кореї вийде на новий рівень. Київ зацікавлений в укладенні угоди про економічне партнерство з Сеулом.
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