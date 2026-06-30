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На Херсонщині троє дітей постраждали унаслідок російської агресії

Загалом у області поранені 11 людей.

На Херсонщині троє дітей постраждали унаслідок російської агресії
Фото: Вікіпедія

Упродовж минулої доби російська армія поранила 11 людей на Херсонщині. Серед травмованих – три дитини. Ворог пошкодив будинки, стільникову вежу, ферму. 

Як пише у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське, Комишани, Зимівник, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Незламне, Дніпровське, Велетенське, Томина Балка, Розлив, Дослідне, Кізомис, Янтарне, Новодмитрівка, Олександрівка, Інгулець, Киселівка, Микільське, Дар'ївка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Урожайне, Вірівка, Матросівка, Високе, Тараса Шевченка, Раківка, Червоний Яр, Дудчани, Томарине, Новорайськ, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Саблуківка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, фермерське господарство, газопроводи, господарчі споруди, автівку швидкої та приватні автомобілі.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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