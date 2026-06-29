На Волині 7 людей втратили свідомість через влучання блискавки

Під час удару вони перебували поблизу водойми.

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На Волині внаслідок негоди постраждало семеро людей, серед них - неповнолітні.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Волинської області.

В с. Озеро, на Ківерцівщині, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні. Всіх постраждалих ушпиталили.

Також через негоду пошкоджені приміщення і транспортні засоби в Луцькому і Ковельському районах.

"За можливості, утримайтеся від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховайтеся під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд", - зазначили в поліції.