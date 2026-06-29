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Звіт ООН: за два місяці росіяни стратили 16 українських військовополонених

Від початку війни в ООН підтвердили страту 129 полонених український військових та цивільних.

Звіт ООН: за два місяці росіяни стратили 16 українських військовополонених
Військовополонені бійці ЗСУ, ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Росіяни стратили 16 українських військовополонених за два місяці.

Про це йдеться в звіті ООН, передає Liga.net.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало щонайменше 16 випадків страт українських військовополонених російськими військовими у період із середини листопада 2025 року до січня 2026 року. 

 Загалом від початку повномасштабного вторгнення в ООН підтвердили страту російськими військовими 129 українських військовополонених та осіб, які вже не брали участі в бойових діях.

В звіті йдеться, що майже всі українські військовополонені, яких вдалося звільнити та опитати, повідомили про катування або інші форми жорстокого поводження під час перебування в російському полоні. Деякі з них відзначили, що з кінця 2024 року умови утримання та поводження дещо покращилися.

В ООН повідомили, що на тимчасово окупованих територіях російська влада продовжує обмежувати свободу слова, примусово мобілізовувати місцевих жителів до російської армії та позбавляти українських дітей доступу до освіти українською мовою.

  • ООН знову внесла армію Росії до "списку ганьби" за злочини проти дітей в Україні. Задокументовано 1899 грубих порушень прав дітей в Україні вчинених армією РФ.
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