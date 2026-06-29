Звіт ООН: за два місяці росіяни стратили 16 українських військовополонених

Росіяни стратили 16 українських військовополонених за два місяці.
Про це йдеться в звіті ООН, передає Liga.net.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало щонайменше 16 випадків страт українських військовополонених російськими військовими у період із середини листопада 2025 року до січня 2026 року.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в ООН підтвердили страту російськими військовими 129 українських військовополонених та осіб, які вже не брали участі в бойових діях.
В звіті йдеться, що майже всі українські військовополонені, яких вдалося звільнити та опитати, повідомили про катування або інші форми жорстокого поводження під час перебування в російському полоні. Деякі з них відзначили, що з кінця 2024 року умови утримання та поводження дещо покращилися.
В ООН повідомили, що на тимчасово окупованих територіях російська влада продовжує обмежувати свободу слова, примусово мобілізовувати місцевих жителів до російської армії та позбавляти українських дітей доступу до освіти українською мовою.
- ООН знову внесла армію Росії до "списку ганьби" за злочини проти дітей в Україні. Задокументовано 1899 грубих порушень прав дітей в Україні вчинених армією РФ.