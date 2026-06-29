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ЦПД спростував російський фейк про масове знищення техніки ЗСУ в тилу

Доказом підробки є згадка про трасу Дніпро – Павлодар, якої в Україні взагалі не існує.

ЦПД спростував російський фейк про масове знищення техніки ЗСУ в тилу
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює фейкове відео, в якому нібито український військовий заявляє, що російські дрони масово знищують техніку ЗСУ на трасах більш ніж за 100 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що відео є фейком. Візуальний аналіз кадрів свідчить про використання технології deepfake для підміни обличчя, а голос "військового" повністю згенерований штучним інтелектом.

Додатковим доказом підробки є згадка про трасу Дніпро – Павлодар. У Центрі зазначили, що такої траси, як і міста Павлодар в Україні, не існує.

За інформацією ЦПД, відео поширювали за типовою схемою інформаційно-психологічних операцій: спочатку його опублікували на новоствореному акаунті в TikTok, після чого ролик почали масово розповсюджувати мережі російських пропагандистських каналів, видаючи його за "свідчення очевидця".

У Центрі пояснили, що головна мета цієї інформаційної операції – створити уявлення про нібито повну вразливість українського тилу, посіяти паніку серед населення та відвернути увагу від ударів України по військових об'єктах у тилу Росії.

  • Раніше вже повідомляли про створення російською стороною мереж ботів у TikTok, які використовують згенерованих штучним інтелектом "українських військових" для поширення дезінформації.
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