У Києві рятувальники вчили відпочивальників правилам безпеки на пляжі і основним навичкам порятунку на воді

У ДСНС повідомили, що в столиці упродовж семи днів сталося 7 випадків утоплень.

У Києві на пляжі в Дніпровському районі рятувальники провели інформаційний захід і продемонстрували відпочивальникам основні навички порятунку на воді.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Природне бажання врятуватися від літньої спеки поблизу водойм зрозуміле: купання допомагає освіжитися та охолонути. Проте не кожен відпочинок завершується приємними наслідками, якщо не дотримуватись елементарних правил безпеки. Саме про це свідчить тривожна статистика загибелі людей на водоймах столиці лише за останній тиждень: 7 випадків утоплень упродовж семи днів", - зазначили в ДСНС.

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Рятувальники поспілкувалися з відвідувачами пляжу. Вони розповіли, що заходити у воду можна лише там, де на визначеній для купання зоні наявний рятувальний пост, акваторія водойми обстежена, а глибина відома.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Категорично не можна плавати у стані алкогольного сп’яніння, у разі поганого самопочуття та при різких перепадах температурного режиму.

Також у ДСНС закликали батьків не втрачати дітей з поля зору під час відпочинку та не допускати самостійного відвідування ними водойм.

Своєю чергою, водолази продемонстрували, як можна допомогти людині, яка тоне, та розповіли, за якими ознаками можна зрозуміти, що хтось у воді потребує негайної допомоги.

Фото: ДСНС

"Зважаючи на обмеження воєнного стану, громадянам варто пам'ятати: усім, хто бере на себе відповідальність відпочивати біля води, нагадуємо, що при оголошенні сигналу «Повітряна тривога» необхідно прямувати до найближчого укриття та дбати про свою безпеку", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, що протягом цього тижня на водоймах України загинули 46 людей, зокрема 19 дітей.