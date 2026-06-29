САП завершила розслідування справи депутатки Скороход про підбурювання до хабаря

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі народної депутатки Анни Скороход, яку підозрюють в організації схеми з отримання 250 тисяч доларів за сприяння у запровадженні санкцій РНБО проти компанії-конкурентки.

Про це повідомила пресслужба САП.

"Прокурор прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо народної депутатки України. За версією слідства, вона організувала діяльність злочинної групи, ставши «гарантом» угоди про застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - йдеться в повідомленні.

Реклама

Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Деталі справи

У грудні минулого року СБУ, НАБУ і САП повідомили, що викрили у Києві злочинну групу, яку, за матеріалами слідства, організувала народна депутатка. За інформацією СБУ, учасники групи запропонували бізнесмену за 250 тис. доларів “домовитися” про накладення санкцій РНБО на компанію-конкурента.

Депутатка залучила до схеми свого помічника і кількох посередників. Один із них відповідав за прийняття грошей і контакти із потенційними виконавцями незаконного впливу.

Після сплати частини коштів ($125 тисяч), які передавались через оформлення розписок про позику, "клієнт" отримав запевнення, що ці гроші отримають посадовці РНБО. Також вони надали фото додатка санкційних списків як підтвердження їхніх дій.

Попри надання хабаря, фактичної передачі грошей службовим особам РНБО не відбулося і, відповідно, не було ухвалено потрібне рішення про санкції.

9 грудня ВАКС обрав Скороход запобіжний захід у вигляді більше 3 млн грн застави. 14 грудня за неї внесли заставу і нардепка вийшла з СІЗО.

Хто така Анна Скороход?

Уродженка Вишгорода, 1990 року народження.

Має освіту тележурналістка і ведучого та за спеціальністю "Правознавство". Починала кар'єру як юристка в міській раді і комерційних організаціях, була заступницею директорка з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті.

У 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга народу” за виборчим округом №93 (Київська область) як безпартійна. Членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Під час засідання ради 14 листопада 2019 року Анна Скороход звинуватила свою фракцію в тому, що через її голосування щодо анбандлінгу "Нафтогазу" та земельної реформи затримали її чоловіка Олексія Алякіна – громадянина Росії. 15 листопада 2019 року виключена із фракції Слуга народу, оскільки не підтримувала законопроєкти, на яких наполягала політсила.

З липня 2020 є членкинею групи "За майбутнє".