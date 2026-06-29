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На Харківщині унаслідок удару російського FPV-дрона загинули двоє людей

Ворожий FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільне авто.

На Харківщині унаслідок удару російського FPV-дрона загинули двоє людей
наслідки російського обстрілу на Харківщині 27 березня 2025 року
Фото: поліція Харківщини

Унаслідок атаки російського FPV-дрона на оптоволокні по цивільному авто в Ізюмському районі Харківщини загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

"Сьогодні, 29 червня 2026 року, близько 7:20 ранку російський FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль на автодорозі між селищем Борова та селом Гороховатка. Унаслідок цієї цинічної атаки загинули двоє мирних жителів села Гороховатка – батько і син", – ідеться у повідомленні.

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