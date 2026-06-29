На Харківщині унаслідок удару російського FPV-дрона загинули двоє людей

Унаслідок атаки російського FPV-дрона на оптоволокні по цивільному авто в Ізюмському районі Харківщини загинули двоє чоловіків.
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
"Сьогодні, 29 червня 2026 року, близько 7:20 ранку російський FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль на автодорозі між селищем Борова та селом Гороховатка. Унаслідок цієї цинічної атаки загинули двоє мирних жителів села Гороховатка – батько і син", – ідеться у повідомленні.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 24 населені пункти області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали – 26, зокрема двоє дітей.