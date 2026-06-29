ВАКС відмовився зняти з Єрмака електронний браслет

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Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 29 червня, слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу президента щодо зміни запобіжного заходу, а саме - скасування обовʼязку носіння електронного засобу контролю", - йдеться в повідомленні.

Раніше суд застосував щодо Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн. Оскільки суму було внесено, його звільнили з-під варти, проте поклали низку процесуальних обов'язків, серед яких - носіння електронного браслета.

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