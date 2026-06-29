ВАКС відмовився зняти з Єрмака електронний браслет

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
"Сьогодні, 29 червня, слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу президента щодо зміни запобіжного заходу, а саме - скасування обовʼязку носіння електронного засобу контролю", - йдеться в повідомленні.
Раніше суд застосував щодо Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн. Оскільки суму було внесено, його звільнили з-під варти, проте поклали низку процесуальних обов'язків, серед яких - носіння електронного браслета.
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Що інкримінують Андрію Єрмаку?
- 11 травня НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
- Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".
- Згодом інформація про котеджі, названі "Династією", фігурувала на плівках Міндіча – перехоплених слідчими розмовах фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі". УП писала, що Міндіч обговорював будівництво котеджів з жінкою на ім'я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу “Династія”, будівництвом якого міг займатися Чернишов. Міндіч і Наталія обговорювали, які роботи треба провести на об’єкті, щоб він не зіпсувався під час заморожування робіт. Також говорили про дім якогось Андрія, який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча. Також у розмові згадали про «будинок Вови».
- Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Єрмака.
- У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”. В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.
- Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема - Чернишов.
- Єрмак звинувачення відкидає.