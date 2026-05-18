Політика

Андрій Єрмак вийшов із СІЗО під заставу в 140 млн

Журналістам він сказав, що перебував у платній камері. 

Андрій Єрмак вийшов із СІЗО під заставу в 140 млн
Андрій Єрмак вийшов із СІЗО
Фото: УП

Колишній голова Офісу президента, адвокат Андрій Єрмак вранці 18 травня вийшов із СІЗО під заставу в 140 млн гривень. Про це повідомила УП

Єрмак сказав, що сидів у платній камері, за яку заплатив його адвокат. І додав, що не знає, хто саме назбирав йому заставу, але йому відомо, що таких людей було багато.

Експосадовець перебував під вартою з ранку четверга 14 травня, відколи ВАКС оголосив рішення обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 140 млн гривень.

Нині вранці стало відомо, що заставну суму зібрали. 

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”. В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема Олексій Чернишов.

Єрмак відкидає звинувачення.

