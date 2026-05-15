Ексзаступник міністра оборони Шевцов: неякісні бронежилети Міндіча не прийняли принципово

За його словами, тодішній міністр оборони казав, що бронежилети треба прийняти, бо Україна планує закуповувати в Ізраїлю озброєння.

Міноборони відмовилося прийняти партію "ізраїльських бронежилетів" через невідповідність площі керамічного захисту встановленим вимогам.

Про це заявив ексзаступник міністра оборони з питань логістики та закупівель генерал-лейтенант Микола Шевцов на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

На "плівках Міндіча" зафіксовано, як тодішній міністр оборони Рустем Умєров телефонував Шевцову й питав про бронежилети від ізраїльської компанії, які міноборони не приймало.

"Там були привезені бронежилети, де площа керамічного захисту була не відповідна вимогам. Тому ці бронежилети не були прийняті", – сказав Шевцов.

За його словами, у червні 2025 року міністр Умєров окремо зосередив увагу на цій партії. Умєров пояснював Шевцову, що йдеться про ізраїльські бронежилети, і їх важливо прийняти, оскільки Україна планує закуповувати в Ізраїлю інше озброєння, а наразі не може прийняти навіть бронежилети.

"Умєров сказав мені, що це ізраїльські бронежилети і важливо їх прийняти, бо вони хочуть ще закуповувати у Ізраїлю озброєння, а ми не можемо прийняти бронежилети", – розповів ексзаступник міністра.

Шевцов додав, що після цього партію перевірили повторно. Компанія-постачальник повідомила, що замінить усю партію та проведе нові випробування – на що Шевцов погодився.

"Ми перевірили ще раз бронежилети. І компанія-постачальник повідомила, що замінить всю партію і проведе випробування. Я на це погодився… Це була принципова позиція", – додав він.

Контекст

Про ймовірний вплив підозрюваного в організації корупційної схеми бізнесмена Міндіча на Умєрова прокурор САП заявляв на суді ще влітку минулого року. Сам посадовець вплив заперечив: "Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений".

ГАР міноборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Міндічем компанія "Мілікон ЮА" намагалася продати армії китайські бронежилети під виглядом ізраїльських. Для цього провели два підозрілі тендери. Однак військові відмовилися приймати неякісну продукцію.

Умєров у справі Міндіча має статус свідка.

Сам Міндіч, коментуючи розмови з Умєровим у спілкуванні з Олексієм Гончаренком, казав, що хотів "допомогти” з бронежилетами, бо там був “беспрєдєл”.

У квітні УП опублікувала уривки задокументованих розмов Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим. Згідно з інформацією редакції, давав вказівки Умєрову і вимагав від нього вирішити питання з постачанням бронежилетів, які держава не приймає. Умєров відповів: “сьогодні стоїть”. Міндіч просив Умєрова посприяти підписанню “приймоки” на бронежилети і доручив йому сказати, що той “не хоче нічого чути від Тимура про бронежилети”.