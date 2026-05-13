Росія розпочала масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням сотень ударних безпілотників "Shahed" та нових тактичних підходів, спрямованих на перевантаження української протиповітряної оборони.

Про це заявив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, пише "Укрінформ".

За його словами, перша хвиля атаки вже відбулася, однак ворог може продовжити інтенсивні удари щонайменше до наступного дня, зокрема пусками ракет уночі.

"На жаль, почалася велика комбінована атака нашого ворога на країну. Ми очікували на цю атаку. Можу сказати, що вже відбулася перша хвиля активності атаки із застосуванням дуже великої кількості "Шахедів". Ми нарахували кілька сотень "Шахедів", які росіяни запустили по нас", – сказав він.

Бескрестнов зазначив, що дрони запускалися одночасно з півдня та півночі, а основний напрямок удару був спрямований на західні області України.

Він також наголосив, що російські війська постійно змінюють тактику використання безпілотників і намагаються обходити українські системи ППО та РЕБ.

"Ця атака була незвичайна: всі "Шахеди" рухалися дуже щільно, високо, поруч. Їх було дуже багато, і вони трималися десь 5-10 кілометрів від кордонів Республіки Білорусь. Вони всі рухалися вздовж кордону, дуже близько до Білорусі, і це була нова тактика – перевантаження нашого ППО", – пояснив він.

За словами радника міністра оборони, українські сили оборони залучили всі наявні засоби для відбиття атаки — армійську авіацію, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів.

"ЗСУ дійсно підняли усі резерви для того, щоб (відбити - ред.) цю атаку, і (надалі - ред.) ми очікуємо на наступну хвилю, і вночі, мабуть, буде шахедний удар, але ми досі не знаємо, яка буде ціль у росіян. Це, можливо, буде також західна Україна, але можлива комбінована атака на центральну Україну", – зазначив Бескрестнов.

Він припустив, що РФ може підтримувати високий темп атак щонайменше до обіду наступного дня.

"Я вважаю, що це може бути до завтра, до обіду. Вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім, можливо, буде ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили запаси «Шахедів» для того, щоб атакувати нас сьогодні і завтра", – заявив радник міністра оборони.

За його словами, основними цілями російських ударів залишаються об’єкти критичної інфраструктури, зокрема залізнична система.

"Ми також бачимо застосування реактивних "Шахедів", їх не дуже багато, але вони також застосовуються. І ми бачимо застосування керованих "Шахедів" на радіомережі. Ці "Шахеди" керуються як FPV з території РФ, і ворог намагається атакувати важливі для нас цілі", – наголосив він.